Halbartschlager soll die Vorwärts-Defensive in Graz stabilisieren

"Mit einer Leistung wie gegen Kapfenberg werden wir in der 2. Bundesliga nicht viele Punkte machen, das ist uns allen bewusst", sagt Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller vor dem Auswärtsmatch heute, Freitag, um 20.25 Uhr in Graz gegen den GAK. Allerdings sollten seine Jungs nach der 0:3-Heimschlappe diesmal auf Wiedergutmachung aus sein. Wahlmüller hat die Gedanken an jenes Spiel bereits abgehakt und die Rot-Weißen in harten Trainingseinheiten auf diese Partie vorbereitet: "Wir müssen danach trachten, wieder besser in die Zweikämpfe zu kommen." Eine wesentliche Rolle wird dabei Michael Halbartschlager zukommen, der nach seiner Sperre diesmal wieder rechts in die Abwehrreihe zurückkehrt. Auf Sascha Fahrngruber muss der SKV jedoch verzichten. Der Linksverteidiger fehlt aus beruflichen Gründen.

Der Steyrer Optimismus, nach dem Kapfenberg-Ausrutscher zurück in die Spur zu finden, nährt sich aus der positiven Bilanz der Vorsaison: Im Juli gelang den Rot-Weißen mit dem 3:1 in Graz der bislang letzte Bundesligasieg, im Herbst hatte es daheim ein 2:2 gegeben. Allerdings hat sich der Traditionsverein aus der steirischen Hauptstadt im Sommer auch mit einigen erfahrenen Spielern kräftig weiterentwickelt. Vorwärts hinkt in dieser Hinsicht aktuell noch ein wenig nach. Speziell bei den offensiven Neuverpflichtungen gibt es noch Probleme: Der aus Amstetten verpflichtete Michael Drga, der nach seiner Verletzung noch Aufholbedarf hatte, könnte gegen den GAK erstmals im Kader stehen, Orhan Vojic ist aufgrund muskulärer Probleme fraglich.

