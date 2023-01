Haidershofen bietet fünf Einrichtungen für Kinder

Mit den drei Landeskindergärten in Haidershofen, Hainbuch und Vestenthal sowie den Tagesbetreuungseinrichtungen "Kunterbunt" ab 1,5 Jahren in Vestenthal und "Gartenfee und Waldkobold" in Ramingdorf bietet Haidershofen ein breitgefächertes Angebot in der Kinderbetreuung. Die Einschreibung für das kommende Jahr hat bereits begonnen. "Wir müssen früh genug dran sein, damit wir die beste Betreuung für die Kinder gewährleisten können. Für die Gemeinden ist die Kindergartenoffensive des Landes eine Mammutaufgabe", sagt Bürgermeister Michael Strasser. Personal und Räumlichkeiten seien limitierende Faktoren, die es zu verbessern gelte: "Unser Schlagwort heißt bedarfsorientierte Kinderbetreuung." Alle Infos zur Einschreibung unter www.haidershofen.gv.at

