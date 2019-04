Hälfte der Bewohner leidet an Demenz

STEYR. Es handle sich um "keine exotische Krankheit", wenn mit fortschreitendem Alter Namen aus dem Gedächtnis entschwinden und auch der Orientierungssinn nachlässt, sagt der Steyrer Allgemeinmediziner und Sozial-Stadtrat Michael Schodermayr (SP).

Musterprojekt in Steyr Bild: SP

Demenz ist ab einem gewissen Lebensalter eine Mehrheitserkrankung, nervenärztliche Untersuchungen in den Altersheimen der Stadt hätten ergeben, dass rund 60 Prozent der Bewohner Symptome zeigten. "Demenz braucht man daher nicht zu verstecken, und man braucht auch nicht von ihr wegzusehen", sagte Schodermayr gestern bei einem Besuch, den die Bundesvorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, städtischen Einrichtungen in Steyr abstattete.

Beeindruckt war die Parteichefin von dem Projekt "Demenzorchester" in einer Tagesbetreuungsstätte in Steyr. "Es ist nicht so, dass hier an Demenz erkrankte Patienten in einem Orchester nach Noten musizieren", sagte Schodermayr, "Orchester meint bei uns, dass die Tätigkeit von Pflege, betroffenen Patienten und deren Angehören in einem harmonischen Austausch und einem Einander-Helfen erfolgt." Die betagten Demenzkranken werden in der Pflegeeinrichtung den Tag über betreut, verbringen dann aber den Abend und die Nacht in den eigenen vier Wänden bei ihren Familien. "Wir ermöglichen es damit Familien, erwerbstätig zu bleiben", sagte Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP). Für eine beständige finanzielle Absicherung der Pflegedienste forderte Rendi-Wagner einen Pflegefonds aus dem staatlichen Budget: "Dafür muss Geld vorhanden sein."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema