Hackls letztes Budget weist 12 Millionen Euro Minus auf

"Das ist sehr schmerzhaft und ärgerlich. Dieser Abgang belastet sehr", sagte Bürgermeister Gerald Hackl (SP) im Gemeinderat, als der den Budget-Voranschlag für das Jahr 2021 präsentierte, "aber wir stehen dem machtlos gegenüber, wir kommen dazu wie die Jungfrau zum Kind."

Hackls neuntes und damit letztes Budget, das er als Finanzreferent zu verantworten hat, weist bei Einnahmen von rund 143 Millionen Euro und Ausgaben von etwas mehr als 155 Millionen Euro ein Minus von 12,18 Millionen Euro auf. Was der Steyrer Stadtchef diesmal aber so kritisierte, ist nicht wie traditionell der Negativsaldo mit dem Land Oberösterreich, der im kommenden Jahr 18,73 Millionen Euro ausmachen wird – dieses Ungleichgewicht stieß ihm aber natürlich auch sauer auf –, sondern es sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die auf den städtischen Haushalt mit voller Wucht durchschlagen.

Erfreulich, so Hackl, sei aber, dass dieses Budgetminus zur Gänze durch Rücklagen gedeckt werden könne: "Und vor allem mussten wir nichts von unseren Vorhaben zurückfahren, sondern wir können auch in der Krise weiterhin der Wirtschaftsmotor für die Stadt Steyr bleiben."

Im kommenden Jahr werde die Stadt 15 Millionen Euro in neue Projekte investieren. Dabei werde nicht nur das kommunale Investitionsprogramm von in Summe 8,8 Millionen Euro, bei dem die Hälfte vom Bund finanziert wird, in vollem Umfang ausgeschöpft, sondern beinahe die doppelte Summe für Verbesserung von Infrastruktur und städtischen Leistungen bereitgestellt. Teuerstes Einzelprojekt wird die Erneuerung des Rad- und Fußübergangs Posthofberg mit 1,5 Millionen Euro sein. Hackl: "Das letzte noch offene Projekt auf meiner To-do-Liste."

Im Umweltbereich sollen die Rathaus-Ölheizung auf Erdgas umgestellt und die Photovoltaik-Offensive fortgesetzt werden, ebenso ein Radweg als Verbindung von der Seifentruhe zum Dachsberg entstehen. Teuer werde zudem die Sanierung der Altstoff-Deponie, für die im Budget 3,2 Millionen Euro veranschlagt sind. Freuen dürfen sich im kommenden Jahr zudem Vereine, deren Förderung pauschal um zehn Prozent erhöht wird.

Einen Seitenhieb in Richtung Bund und Land hatte Hackl vor der einstimmigen Verabschiedung des Budgets dennoch: "Wir zahlen bei jedem Hilfspaket der Regierung direkt mit, werden aber beim Ausgleich der daraus entstehenden Finanzierungslücke völlig alleine gelassen." Ein gerechtfertigter Hilferuf, der wohl ungehört verhallen wird.

