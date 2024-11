Haben Garstner Firmen zu wenig Kommunalsteuer bezahlt?

Heiß hergehen dürfte es heute in der Stiftsgemeinde. Das lässt jedenfalls die Reaktion von Bürgermeister Anton Silber (VP) vermuten. Die ursprünglich für Mitte Oktober angesetzte Sitzung des Prüfungsausschusses soll am Nachmittag nachgeholt werden. Nach einem am 4. Oktober im Serverraum im obersten Geschoß des Gemeindeamtes ausgebrochenen Brand war diese kurzfristig abgesagt worden. Nun tagt das Gemeindegremium eben verspätet.