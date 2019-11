Haager Schüler treten beim "Quiz mit Klasse" an Ingrid Thurnhers Seite an

"Wir werden das schon gewinnen", sagt Pia Stubauer (14) aus Haag, Schülerin der 1CH der HLW Haag, selbstbewusst. "Ich habe mit Helene eine coole Partnerin und eine tolle Klasse, die voll hinter uns steht."

Stubauer und die gleichaltrige Dietacherin Helene Thoma wurden nach dem Casting für die neue ORF-III-Show "Quiz mit Klasse" von der Schule als Sprecherinnen für den Auftritt im TV-Studio auserwählt. Ihre Klasse hatte sich beim Casting gegen 81 weitere Schulklassen aus ganz Österreich durchgesetzt. Bei diesem Ratespaß treten Schüler, unterstützt von ihren Klassen, gegeneinander an. Zur Seite steht jedem Team je eine prominente Persönlichkeit. Die Haager HLW darf sich auf die beliebte Moderatorin Ingrid Thurnher als "Quizpatin" freuen.

Drei Spielrunden

Ausgestrahlt wird das neue ORF-Format ab Freitag, 15. November, für die Haager wird es aber schon morgen ernst. Da steht in einem Wiener Studio die TV-Aufzeichnung auf dem Programm. Mit dabei sind neben den Schülern Klassenvorstand Gabriele Wagner, Direktorin Waltraud Ehmayr und die Eltern der Schülerinnen. Bei der 1CH handelt es sich um eine reine Mädchenklasse.

In drei Spielrunden treten zwei Klassenteams jeweils desselben Schultyps gegeneinander an. In der Vorrunde gilt es, drei Fragen am schnellsten richtig zu beantworten. Der Gewinner erhält einen Joker und darf sich in der zweiten Runde bei einer kniffligen Frage mit der eigenen Klasse beratschlagen. Die zweite Runde steht unter dem Motto "Schularbeit". In dieser müssen acht Fragen aus unterschiedlichen Unterrichtsfächern beantwortet werden. Das Gewinnerteam qualifiziert sich für das Finale, in dem fünf von sechs Fragen richtig beantwortet werden müssen. Dann winkt der Hauptgewinn: eine Gruppenaktivität mit der ganzen Klasse.

Stubauer und Thoma wurden übrigens nicht grundlos ausgewählt. Beide verfügen bereits über Erfahrung bei Auftritten vor Publikum: Thoma ist Mitglied der Akrobatik-Showtruppe "The Freaks", Stubauer hat beim Haager Theatersommer mitgewirkt und ist im Brucknerhaus schon vor 3000 Zusehern auf der Bühne gestanden.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at