Neue Komödie im Theaterkeller Haag überzeugt mit teils schwarzem Humor

Am Freitag startet der Theaterkeller Haag in seine bereits 27. Spielsaison. Mit der neuen Eigenproduktion "Meine rosarote Hochzeit" " von Gerard Bitton und Michel Munz zeigt das Ensemble, dass es trotz dieser langen Zeit nichts von seinem Schwung und Witz eingebüßt hat.

Es sei diese unverwechselbare Art von Humor, mit der ihr Ensemble das Publikum köstlich unterhalte, sagt Lisa Dieminger, Obfrau des Kulturvereins KIM: "Es ist teilweise schwarzer Humor, aber es werden dabei keine Grenzen überschritten." Dies sei schon im vergangenen Jahr beim Riesenerfolg der Komödie "Das Bärtchen" so gewesen. Nun schließe die "rosarote Hochzeit" nahtlos daran an. Es handelt sich um eine Komödie mit genialen Pointen, witzigen Dialogen und unglaublichem Tempo: Junggeselle Henri darf sich freuen, da ihm seine verstorbene Tante eine Million Euro vererbt. Jedoch nur unter einer Bedingung: Er muss innerhalb eines Jahres heiraten. Henri möchte aber nicht auf seine zahlreichen Affären verzichten und so nimmt er den Vorschlag seines Anwalts Norbert gerne an: "Heirate einfach einen Mann!" Gesagt, getan. Henris bester Freund, der arbeitslose und alleinlebende Dodo, ist der Auserwählte. Was folgt, ist keine vermeintlich problemlose "Ehe", sondern ein absoluter Albtraum.

Neben bekannten Gesichtern wie Doris Krause, Stefan Parzer und Michael Zintl-Reburg sind erstmals Oliver Roitinger und Walter Spanny, beide bekannt vom Steyrer "Theater am Fluss", auf der Theaterkellerbühne zu sehen. Regie führt Martin Dreiling.

Karten sind erhältlich unter 07434 / 44600 oder per E-Mail: reservierung@theaterkeller.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner