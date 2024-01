Haager Karneval feiert seine zweite Wiedergeburt

Schlussendlich gelang es Altbürgermeister Josef Sturm (VP), mit einer Abschlagszahlung von 1400 Euro seitens der Stadtgemeinde seinem Vorgänger Ernst Huber (VP) die Kostüme, Requisiten und den ganzen Fundus des Haager Karnevals abzukaufen. Huber hatte als langjähriger Obmann des Haager ÖAMTC-Zweigvereines auch als Faschingsmonarch das Zepter geschwungen, als die Gardemädchen zum Cancan ihre Röcke hochstreckten und die Mostviertelhalle zur Hymne "Am Haager Karneval!" schunkelte. Nachdem die Ausstattung wieder verfügbar war, über die Huber als Vereinsboss acht Jahre besitzwahrend seine Hand gehalten hatte, machte der als Entertainer geborene Lehrer Josef Losbichler mit einer Kabarettistentruppe und der Big Band mit Stadtkapellmeister Ewald Huber im Fasching 2006 den geglückten Neuanfang. Zehn Jahre später ging den ehrenamtlichen Humoristen die Luft aus, vor allem finanziell: Mit dem damaligen Hallenpächter zerwarf man sich darüber, was der Spaß kosten soll. Wieder acht Jahre herrschte Sendepause und der Haager Karneval war eigentlich schon Geschichte.

Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP) sei es dann gewesen, der auf eine Wiedergründung des Haager Karnevals gedrängt habe, sagt Reinhard Stöckl: "Er hat gesagt, wenn ihr in diesem Fasching nichts macht, dann ist es mit dem Haager Karneval wohl für ewig vorbei gewesen." Daraufhin hat der Richter am Landesgericht St. Pölten, der unter Losbichlers Regentschaft schon Sketche gespielt hat, einen neuen "Karnevalsverein Haag" gegründet, dessen Obmann er ist. Mit sieben Kabarettnummern – fast alle Altgedienten sind wieder an Bord – und vier Tanz- und Gesangseinlagen feiert der Haager Karneval am 2. Februar um 19.45 Uhr wieder Premiere in alter Frische. Die Urtypen des Haager Karnevals, die zwei halbstarken Rotzbuben "Slimmi" (Franz Dornmayr) und "Chilly" (Franz Aigner), schlurfen mittlerweile mit dem Rollator durchs Altersheim, klopfen aber auch als Zittergreise noch ihre flotten Sprüche.

Karl Kinninger gibt sich indes eine Doppelconférence mit einer Stabpuppe. Stöckl und Gerhard Maiß reden als Pfarrer und Ministrant bei "Treibt’s die Kirche bunt?" in Anlehnung an das St. Pöltner Diözesanblatt über Gott und die Welt. Josef Losbichler – für seine vielen Fans ein Glücksfall – greift auch wieder zum Mikrofon: Er moderiert als "Emcee" die Nummern an und singt auch das Lied "Amor, Amor, Amor" dazu, mindestens so gut wie Julio Iglesias. Einen Zwölferrat mit Prinzenpaar und Narrenkappenträgern wird man beim Haager Karneval vergeblich suchen, die hat schon Losbichler endgültig abgeschafft. "Wir sind da auf einer Linie", sagt Stöckl, "wir wollen lieber Kabarett machen."

Reinhard Stöckl, Obmann des "Karnevalvereins Haag", verweist auf die Website karneval-haag.at zum Kartenvorverkauf und mahnt zur Eile. Laut Liveticker sind bereits 85 Prozent der Tickets vergriffen

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer