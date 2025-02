Haag: Stadtrat wird doch nicht verkleinert

STADT HAAG. Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung im Haager Rathaus kam noch manches anders als erwartet. Wie in einem Koalitionsvertrag zwischen VP und SP ausverhandelt, wurde Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP) von den beiden Fraktionen als Stadtchef wiedergewählt. Die Bürgerliste "Für Haag" blieb dabei, Michlmayrs Wiederwahl nicht zu unterstützen, und stimmte mit ihren zehn Mandaten geschlossen für ihren Fraktionschef Martin Stöckler – freilich nur ein Symbolakt.

Im Vorfeld der Sitzung ist aber zwischen VP und Bürgerliste, die mit ihrem Wahlsieg die absolute Rathausmehrheit der VP gebrochen hatte, noch einiges in Bewegung geraten. Die Ankündigung der VP und SP, den Stadtrat auf sieben Sitze zu verkleinern und "Für Haag" zusätzlich den Vorsitz im Prüfungsausschuss zu entziehen, war nicht in Stein gemeißelt. Michlmayr sagte gestern den OÖN, man habe der Bürgerliste in einer Nachverhandlung die Wahl angeboten, entweder den Prüfungsausschussobmann zu behalten oder den achten Stadtratssitz zu besetzen, der "Für Haag" nach dem Wahlausgang zugestanden wäre. "Für Haag" habe daraufhin für ihren somit dritten Stadtratssitz votiert, den der bisherige Prüfungsausschussobmann Thomas Stockinger mit dem Ressort für Bildung und Umwelt bekleiden wird. Für Michlmayr ist die Lösung ein "guter Kompromiss". Das Entgegenkommen sei Ausdruck eines wieder besseren Klimas im Gemeinderat, das sich auch bei einem gemeinsamen Sitzungsausklang in einem Haager Kaffeehaus gezeigt habe, an dem 26 der 28 Gemeinderatsmandatare teilgenommen hätten. (feh)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper