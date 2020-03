"Gute Lehrlinge sind unsere Investition in die Zukunft"

Die Ausbildung junger Menschen wird bei Riegler Metallbau mit Herzblut betrieben. Das Unternehmen bietet Lehrlingen zusätzlich zur fachlichen Ausbildung im Betrieb auch die Möglichkeit, ihre "Social Skills" in einem eigenen College weiterzuentwickeln. Die familiäre Atmosphäre im Unternehmen, die direkte Kommunikation zwischen allen Ebenen und die abwechslungsreiche Arbeit sind die Hauptgründe, warum sich Lehrlinge wohlfühlen.

Rodelausflug, Eisstockschießen, Skitag, Bootrennen oder Sommerfest: Riegler Metallbau unternimmt viel, um das Teambuilding und die Kommunikation untereinander zu fördern. Das macht sich bezahlt. Der innovative Ausbildungsbetrieb zählt schon lange als attraktiver Arbeitgeber. Jungen Menschen eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten, ist dem Betrieb ein großes Anliegen. Allerdings nicht ohne Eigennutzen, denn viele ehemalige Lehrlinge sind mittlerweile zu wertvollen Stützen geworden.

"Lehrlinge sind unser Potenzial für die Zukunft, die Fachkräfte von morgen. Deshalb nehmen wir jährlich zwei bis drei neue Mitarbeiter zur Ausbildung auf", sagt Bettina Riegler, zuständig für Personal und Marketing. Zusätzlich zur Ausbildung in Praxis und Theorie werden die jungen Mitarbeiter zweimal jährlich auf dem Lehrlingscollege HeartBeat in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert.

Alexander Sablik ist im dritten Lehrjahr Metalltechnik-Lehrling: "Wir machen nicht tagein, tagaus das Gleiche, das macht Spaß. Und wir arbeiten am letzten Stand der Technik." Der 17-Jährige möchte nach der Lehrabschlussprüfung im Unternehmen bleiben. Auch für die in Ausbildung befindliche Metalltechnikerin Verena Kroiß ist das Arbeitsklima ausschlaggebend dafür, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlt: "Hier haben alle ein offenes Ohr für meine Anliegen. Auch wenn Fehler passieren, dann versucht man, gemeinsam eine Lösung zu finden." Erfolg entstehe eben nur miteinander, erklärt Bettina Riegler.

Bei der "Langen Nacht der Forschung" am 8. Mai gewährt Riegler Metallbau wieder Einblicke. Auch potenzielle Lehrlinge können sich hier informieren.