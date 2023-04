Gütesiegel für Verein

Katja Kaddatz, Leiterin der DIG-Tagesheimstätte in Windischgarsten, und Bernhard Ebetsberger, Leiter der Sozialpsychiatrischen Arbeit DIG-Adelsmayrhof, nahmen stellvertretend für die rund 40 Mitarbeitenden der DIG die Auszeichnung entgegen. Mit diesem Gütesiegel zeichnet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) alljährlich jene Unternehmen aus, die sich in besonderem Maße für die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten am Arbeitsplatz einsetzen. "Die Betriebliche Gesundheitsförderung ist seit einigen Jahren in der Unternehmenskultur der DIG fest verankert. Es ist und bleibt unser Anliegen, ein besonderes Augenmerk auf die Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zu legen", berichtet Geschäftsführer Ralf Kettwig. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist eine moderne Unternehmensstrategie mit dem Ziel, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern. Der gemeinnützige Verein "Schloss Klaus - DIG" ist seit 43 Jahren im Bezirk Kirchdorf tätig. diakonie.schlossklaus.at

