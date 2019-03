Grünmarkt: Sparvariante soll Kaufleute schonen

STEYR. Mit Hochdruck wird aktuell an der Fertigstellung der Flaniermeile inklusive Schanigärten und Leitungsschacht am Steyrer Stadtplatz gearbeitet. Spätestens im Mai, rechtzeitig vor dem Genussfest, soll die bereits rund 1,6 Millionen Euro teure Neugestaltung abgeschlossen sein.

Ab 27. Mai wird der Grünmarkt aufgegraben. Allerdings wird dabei nur optisch behübscht: Die Fahrbahn wird ausgebessert, der Asphalt verschwindet, der Gehsteig wird teils verbreitert, die maroden Leitungen bleiben aber. Bild: Moser

Die geplante Sanierung des Grünmarkts soll wie berichtet im Anschluss erfolgen. Doch obwohl zahlreiche Experten auf eine umfassende Erneuerung der teils maroden, jahrzehntealten Gas-, Wasser-, Strom- und Telefonleitungen drängen, hat sich die Stadt für eine Sparvariante entschieden. Um rund 400.000 Euro wird ab 27. Mai sämtlicher Asphalt verschwinden, Gehsteige und Fahrbahnschäden werden neu mit Granit gepflastert, beim Nadelöhr bei der Stadteinfahrt wird für Fußgänger 20 Zentimeter mehr Platz geschaffen, auch der Museumsvorplatz wird neu gestaltet. Montagabend wurden die Anrainer über die geplanten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt, schon heute wird der Stadtsenat in seiner Sitzung die ersten 185.000 Euro für die Arbeiten beantragen.

Sechs Wochen Totalsperre

Hintergrund dieser von SP und FP getragenen Entscheidung sind einerseits die Kosten, andererseits auch eine Rücksichtnahme auf die Unternehmer am Grünmarkt. "Die Totalsperre der Stadteinfahrt soll maximal sechs Wochen dauern", sagt Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP). Es wäre für die Betriebe existenzbedrohend gewesen, wenn die Stadt dem Rat der Magistrats-Bauabteilung und externer Experten gefolgt wäre, die Leitungen erneuert und um rund 1,6 Millionen Euro einen kompletten Neubau mit zumindest halbjähriger Sperre vorgenommen hätte. Auch wenn das sinnvoll gewesen wäre, die Frage sei gewesen: "Entscheiden wir uns für Pest oder Cholera", sagt Zöttl.

Weniger dramatisch urteilt Bürgermeister Gerald Hackl (SP): "Die Leitungen sind nicht kaputt. Auch wenn auf Sicht eine Erneuerung vielleicht gescheiter gewesen wäre, wollen wir niemanden mit Steuergeld unglücklich machen." Die große, laut Hackl zwei Millionen Euro teure Lösung mit einjähriger Sperre des Grünmarktes könnten sich weder die Stadt noch die Kaufleute leisten. So werde Ende August bereits alles fertig sein und schön aussehen.

Scharfer Wind bläst von VP und Grünen entgegen. "Was nun gemacht wird, ist keine zukunftsfähige Lösung", sagt Gemeinderat Markus Spöck (VP), "das kostet die Steuerzahler sofort 400.000 Euro und in ein paar Jahren dann mehr, als jetzt eine richtige Sanierung gekostet hätte." Spöck bezweifelt, ob eine Totalsperre wirklich so lange gedauert hätte. Und er wisse vom Bauamt, dass die Bauarbeiten für die alten Leitungen zu einem Problem werden könnten: "Es wird heftig gerüttelt werden, da kann einiges Schaden nehmen."

Kopfschütteln kommt vom Fraktionschef der Grünen, Kurt Prack: "Da wird für die Zukunft ein Blödsinn gemacht. Eine tickende Zeitbombe sollte man eigentlich entschärfen." Auf Sicht würden die Kosten so weitaus höher sein. Es werde auch weiter keine vernünftige Verkehrslösung angedacht, denn attraktiv könne der Grünmarkt mit diesem Parkplatzsuchverkehr niemals werden.

