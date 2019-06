Grünlandfest: Benzingeld für Bands, Bier selbstgebraut

Der Handydaumen wird strapaziert, um die Neuheit auf Facebook und Instagram in die Welt zu posten: Für Bands wie "Rion" aus Haag ist der Gig im Steyrer Schlosspark ein Großereignis, von dem alle Freunde und Verwandte in Kenntnis gesetzt werden müssen. Florian Dormayr, Lukas Kletz und Daniel Hochpöchler fanden bei Jam-Sessions zusammen und heuerten dann Sänger Valentin Bachmair an, der noch keine Probe sausen hat lassen. Einige Covers sind einstudiert und die zwei Jahre junge Band hat auch schon sechs Songs drauf, die sie selber geschrieben hat. Für den Auftritt am 29. Juni, um 17 Uhr, der das Samstagprogramm des Grünlandfestes eröffnet, wird das Quartett 200 Euro Benzingeld bekommen, mehr geht nicht.

"Wir leben von der Konsumation und Sponsoren", sagt Robert Czermak vom Veranstalterverein, der sich aus Sozialistischer Jugend und Junger Generation der SPÖ in den Vorjahren gebildet hat. Weil beim ganzen Stadtfest freier Eintritt herrscht, gibt es auch beim Grünlandfest keinen Ticketverkauf. 6500 Euro kosten dem Dutzend Kulturenthusiasten, die das Festival schaukeln, alleine die Bühnen, mehr als die gesamte Förderung der Stadt geht dafür drauf. Cash-Cow ist daher unter anderem das "Steyrer Bräu", das Vereinskassier Klaus Kremsmayr selber braut.

Weil das Grünlandfest nicht nur von Nachwuchsförderung leben kann, gibt es die bekannte Rapperin Yasmo nach der Feuershow am Samstag, um 23.30 Uhr, und Mike Vinyl am Freitag, um 0 Uhr, als Hauptacts. Davor gibt es Eugene the Cat (22.30 Uhr), Treoy Savoy & Harvey Miller (21 Uhr), Paxyard Lane (19.30 Uhr) und Among the Gods (18 Uhr) sowie am Samstag weiters Bustafield (18.30 Uhr), Conclave (20 Uhr) und Swankster (21.30 Uhr).

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at