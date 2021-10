Grüner Vize lässt sich zurückreihen und verzichtet auf sein Gemeinderatsmandat

Die Nummer 2 der Steyrer Grünen, Marco Vanek, nimmt sein Gemeinderatsmandat vorerst nicht an und lässt sich auf Platz 4, der ersten Ersatzplatz der Kandidatenliste der Grünen, zurückreihen. Als Grund gibt Vanek den höheren Arbeitsaufwand in der nun kleineren Fraktion an: „Meine Hauptverdienstquelle ist die selbstständige Reiseorganisation und -begleitung. Diese will und kann ich nicht so einfach reduzieren, zumal ich durch die pandemiebedingte Verschiebung von Reiseterminen vertragliche Verpflichtungen eingegangen bin, die sich in den nächsten Jahren nicht so einfach auflösen lassen.“

In der nun dreiköpfigen Fraktion ohne einer hauptamtlichen Stadträtin erhöhe sich jedoch der zeitliche Aufwand für jedes Gemeinderats-Mitglied. Es seien nicht nur Ausschusssitzungen, die nun für jedes Fraktionsmitglied mehr werden, sondern auch Vertretungen in stadtnahen Organisationen und Einrichtungen sowie öffentliche Termine. „Diesen Mehraufwand kann ich zumindest in den nächsten beiden Jahren nicht leisten“, sagt Vanek, der als Nummer zwei hinter Spitzenkandidatin Ruth Pohlhammer in die für die Grünen letztlich enttäuschend Gemeinderatswahl gegangen war: „Ich fand es daher verantwortungslos gegenüber den beiden Kollegen und der Partei, wenn ich zumindest in den nächsten beiden Jahren zeitlich sehr eingeschränkt verfügbar gewesen wäre.“

Vaneks Platz im Steyrer Gemeinderat wird nun Bezirkssprecherin Julia Greger übernehmen. Sie hatte ihren Platz im Stadtparlament ursprünglich an Kurt Prack verloren, der sie aufgrund seiner Vorzugsstimmen überholt hatte. Das Gemeinderatstrio der am Wahlsonntag schwer abgestraften Grünen bilden somit Ruth Pohlhammer, Kurt Prack und Julia Greger.