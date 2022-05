Als verhaltensoriginell darf bezeichnet werden, was Otto Bauer, Gemeindevorstand der Grünen, kürzlich in der Sondersitzung des Gemeinderats von sich gab: Die Müllsammelaktion "Clean is in", an der sich im Stiftsort rund 600 Kinder und Erwachsene beteiligt hatten, wurde von ihm als "fragwürdige Veranstaltung" tituliert. Es würden nur jene Leute, die selbst Ordnung hielten, den Dreck anderer entsorgen, damit diese noch mehr Dreck machen könnten. "Also gebracht hat es noch nichts.