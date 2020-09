Grüne fordern Ansiedelung von Luchsen in drei Ländern

Vorerst ist der nächste Luchs, den sich die Klubobfrau der niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer, gewünscht hat, ein Stofftier, das sie sich im Shop des Nationalparkzentrums vor der Pressekonferenz gekauft hat. Die Grünen der Nachbarbundesländer OÖ, NÖ und Steiermark wollen aber auch in freier Natur mehr Raubkatzen mit den Pinselohren in einem Bestand sehen, um den man nicht andauernd bangen müsse.

Seit fünf Jahren hat es bei den sechs Luchsen, die besendert sind und an Fotofallen im Nationalpark Kalkalpen abgelichtet wurden, keinen Nachwuchs gegeben. Es ist möglich, dass jetzt im Herbst noch ein Bildnachweis von einem Muttertier mit einem Jungen an seiner Seite gelingt. "Wenn es aber wieder keinen Nachwuchs gibt, gerät das Luchsprojekt allmählich in Gefahr", sagt der Klubobmann der oö. Grünen, Gottfried Hirz. Die Grünen gelangten zur Auffassung, dass ein Kuder und ein Weibchen, die als Ersatz für von zwei Trophäenjägern aus Linz gewilderte Luchse im Schweizer Jura eingefangen und im Nationalpark freigelassen wurden, zur Bestandssicherung nicht reichen. Dem Nationalpark sind fünf weitere Luchse abhandengekommen, wobei die Todesursache nicht feststellbar war.

Die Grünen wollen daher in den drei Landtagen gleichlautende Anträge stellen, nochmals Luchse im Nationalpark Kalkalpen, Nationalpark Gesäuse und im Naturpark Dürrenstein (Bezirk Scheibbs) auszusetzen. Die insgesamt 35.000 Hektar großen Schutzgebiete sollen mit Wildtierkorridoren vernetzt werden, die es auf dem Papier einer Studie des Landes OÖ aus dem Jahr 2012 und auf einer Karte der wichtigsten Lebensraumkorridore in Österreich schon gibt. Nur in der Steiermark sind diese Grünstreifen auch schon in der Raumplanung rechtlich abgesichert. "Die Absicherung in der Raumordnung ist eine wichtige Voraussetzung", sagt der steirische Landessprecher der Grünen, Lambert Schönleitner. Naturschutzlandesrat Manfred Haimbuchner (FP) zögerte bei einer weiteren Ansiedelung von Luchsen: "Jeder Eingriff des Menschen in ein Ökosystem muss wohl bedacht und begleitet sein."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at