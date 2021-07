Grüne als Nachfolger

Einiges sei gelungen, trotzdem habe aber auch die Bürgerliste einen Stillstand in Schlierbach nicht beenden können – mit diesem Resümee gab der Fraktionsvorsitzende der "Bürgerliste Schlierbach", Bio-Bauer Martin Tragler (52), den Rückzug aus der Gemeindepolitik bekannt, obwohl seine Fraktion mit sieben Mandaten hinter der VP die zweitstärkste Partei im Rathaus war.

Nachdem die Bürgerliste nicht mehr bei der Gemeinderatswahl kandidiert, wollen sich nun die Grünen als Nachfolger anbieten. "Sei dabei und bring frischen Wind in den Gemeinderat von Schlierbach!" lautet daher ein Aufruf, am Freitag, 30. Juli, um 18 Uhr an einem informellen Treffen zu einer Kandidatur der Grünen teilzunehmen. "Wir sehen viele Anliegen der Bürgerliste, die wir gerne aufgreifen würden", sagt der Landespressesprecher der Grünen, Markus Ecker. Ziel des Abends sei es, dass sich Leute in Schlierbach "nicht zuletzt aufgrund vieler gemeinsamer Ziele mit der Bürgerliste" für eine Kandidatur der Grünen bei der Gemeinderatswahl bereitfänden.