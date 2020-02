Grün-Blau: Das Hrinkow-Team hat neue Farben

Bei zahlreichen Leistungstests und Einzeltrainings zeigten die Profis der Steyrer Hrinkow-Advarics-Cycleang-Mannschaft bereits, dass sie für die Tour de Taiwan gerüstet sind.

„Wir sind guter Dinge, an die Erfolge der letzten Saisonen nahtlos anknüpfen zu können, und haben uns für heuer hohe Ziele gesetzt“, sagt Teamchef Dominik Hrinkow.

Teampräsentation am 7. März

Vorerst geht es an den Gardasee, wo sich die Mannschaft bei einem Teamtrainingslager auf die anstehende Saison einschwört. In Österreich zu sehen sein wird die Mannschaft erstmals bei der Teampräsentation am 7. März in Steyr. Den ersten Renneinsatz auf heimischem Boden bestreiten die Profis traditionell Mitte März beim Radbundesliga-Auftakt in Leonding.

Dabei werden die Hrinkow-Fahrer erstmals in den neuen Teamfarben Grün/Blau auf dem Rennrad sitzen. Ausschlaggebend dafür war Co-Sponsor Advarics. Der Spezialist für cloudbasierte Warenmanagementsysteme präsentiert sich ebenfalls in einem neuen Look.

„Treue und neue Sponsoren finden sich auf dem Trikot wieder“, sagt Teammanager Alexander Hrinkow: „Unsere grüne Linie dem Radsport und der Umwelt gegenüber führen wir 2020 aber konsequent fort.“ So sind auch die neuen Trikots etwa Öko-Tex-zertifiziert.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at