Gruber will als neuer Vizebürgermeister das Pettenbacher Zentrum beruhigen

Der Landtagsabgeordnete Michael Gruber (FP; 43) übernahm bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag das Amt des scheidenden Langzeit-Vizebürgermeisters Rudolf Platzer (60). Der Elektrounternehmer hatte sich, wie berichtet, im Frühjahr für viele überraschend während einer Geschäftsreise per Brief von der Gemeindepolitik verabschiedet. Gruber, der seit dem Jahr 2015 für die FP im Gemeinderat tätig ist, will vor allem bei der Raumordnung und im Verkehr erste Akzente in der rasant wachsenden 5330 Einwohner-Gemeinde Pettenbach setzen.

"Im Ort fehlt ein richtiger Marktplatz", sagt Gruber, der den Ortskern beruhigen und einen durchgehenden Zentrums-30er sowie eine Entlastung für die Wartberger Straße erreichen will: "Wichtig wird auch sein, den Bodenfraß in der Peripherie zu beenden und mit gezieltem Leerflächenmanagement Leben zurück in den Ort zu holen." Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit seien die Themen Arbeit und Ehrenamt. Unter anderem wolle er das Image der Lehre wieder stärken und die Nachwuchsarbeit in den mehr als 80 Pettenbacher Vereinen unterstützen. Gruber: "Mein Motto lautet ,Ein starkes Stück Heimat‘."

Neue Gemeinderäte

Neben Platzer zog sich auch Gemeindevorstand Karl Reder aus der FP-Gemeinderatsriege zurück. Seinen Platz übernimmt der bisherige FP-Fraktionsobmann und Transportunternehmer Karl Strauß. Die neuen Mitglieder der zehnköpfigen FP-Gemeinderatsfraktion sind Sandra Bernberger und Siegfried Mayr.

