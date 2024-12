Gruber und Zöttl wiedergewählt

STEYR, KIRCHDORF. Beim Bezirksparteitag der FPÖ Steyr wurde Vizebürgermeister Helmut Zöttl als Bezirksparteiobmann wiedergewählt. Die Delegierten sprachen ihm das Vertrauen für weitere drei Jahre aus. In seiner Dankesrede hob Zöttl die herausragende Arbeit seines Teams hervor und kündigte an, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Der Fokus liegt dabei klar auf den Vorbereitungen zur Gemeinderatswahl 2027. Seine Stellvertreter, Stadträtin Evelyn Kattnigg, David König und Michael Fuka, wurden ebenfalls in ihren Funktionen bestätigt.

Beim 36. Bezirksparteitag der FPÖ Kirchdorf wurde Michael Gruber aus Pettenbach in seiner Funktion als Bezirksparteiobmann bestätigt. Gruber erhielt 99,3 Prozent der Delegiertenstimmen. Zu seinen Stellvertretern wurden Barbara Schmidberger aus Molln und Judith Anna Stabl aus Kremsmünster gewählt.

