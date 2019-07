Gruber sprang zu Gold

Mit drei Medaillen kehrten die jungen Athleten des LAC Amateure Steyr von den U18- und U23-Staatsmeisterschaften in Linz nach Hause. Lisa Gruber erzielte dabei im Stabhochsprung persönliche Bestleistung von 3,30 Meter und gewann damit in der U18 Gold. Veronika Schwarz blieb mit 3,10 Meter knapp dahinter und wurde Vierte. "ÖLV-Sprungtrainer Alexander Röhrenbacher unterstützte dabei unseren Trainer Peter Schwarz bei der Betreuung", sagt Obmann Fritz Steinparz, "das war zusätzliche Motivation."

Über gleich zwei Medaillen, jeweils mit persönlicher Bestleistung, durfte sich Tobias Rattinger in der U23 freuen. Über 1500 Meter eroberte er in 3:58,23 Minuten Silber, über 800 Meter in 1:55,03 Bronze. So schnell wie nie zuvor lief auch Moritz Heiml in der U18: 4:20,90 über 1500 Meter (6.) und 2:04,96 über 800 Meter (8.).