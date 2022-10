Großzügige Spende für Steyrer Rotkreuz-Markt

Groß war die Freude daher kürzlich beim stellvertretenden Bezirksstellenleiter Alexander Stellnberger und bei seiner Kollegin Kornelia Ahrer, sie verantwortet die Sozialen Dienste, über eine großzügige Spende der Steyrer Lions-Clubs. Die Abordnung der Lions übergab in der Rotkreuz-Dienststelle einen Scheck über 14.500 Euro.

Auch die Firma Almauer hat mit ihrem Beitrag diese Summe möglich gemacht. "Damit können wir jede Menge Speiseöl anbieten", freute sich Rotkreuz-Markt-Chefin Kornelia Ahrer. Öl sei ein heiß begehrtes Lebensmittel und daher gerade in diesen Zeiten Gold wert. Mittlerweile kommen pro Öffnungstag bis zu 80 Kunden in den Markt. "Dass sich Warteschlangen vor unserer Türe bilden, haben wir so vor der Teuerungswelle nicht gekannt", sagte Stellnberger. Im Winter werde der Bedarf wohl noch weiter steigen. Daher versicherten die Vertreter der Lions-Clubs in Steyr – im Einzelnen sind das die Clubs Steyr, Steyr Innerberg, Steyr St. Ulrich, Steyr Omnia und der Leo Club Steyr –, an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert zu sein. Unter dem Motto "We serve" helfen Lions ehrenamtlich und weltweit dort, wo es nötig ist.

Guter Start für neuen Markt

Richtig gut angenommen wird auch der neue Rotkreuz-Markt für die Pyhrn-Priel-Region. Kürzlich machten sich die Bürgermeister der unterstützenden Gemeinden ein Bild von dem neuen Angebot. Die freiwilligen Mitarbeiter sind motiviert, die Regale sind voll. Jetzt ist es wichtig, bei Bedarf eine Einkaufskarte zu beantragen. (dmf)