Großraming wäre bereit, wieder wie damals Flüchtlinge aufzunehmen

Kriegsflüchtlinge aus Syrien haben in einem aufgelassenen Gasthof in Großraming gewohnt, wurden von Ehrenamtlichen in der Freizeit betreut, lernten Deutsch und halfen bei erlaubten Tätigkeiten in der Gemeinde mit. Die Gemeinde hat Erfahrung mit Menschen, die ihre Heimat aufgrund der Lebensbedrohung verlassen mussten.