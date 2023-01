Großraming bietet E-Carsharing an

Mit einem Renault Zoe, zur Verfügung gestellt von der Firma Reisinger, mit einer Reichweite von rund 330 Kilometern startete die Gemeinde Großraming nun ihr E-Carsharing-Projekt, das in Kooperation mit der Genossenschaft "Family of Power" und Reisinger umgesetzt wurde. Das Fahrzeug befindet sich zentral im Ortszentrum am Parkplatz neben der Musikschule.

Carsharing verursacht weniger klimaschädliche CO2-Emissionen und ist vor allem für den gelegentlichen Autobedarf ideal. Auch die Dienstfahrten der Gemeindemitarbeiter werden ab sofort mit diesem Pkw durchgeführt, sagt Bürgermeister Günther Großauer. Buchen lässt sich das E-Auto im Internet unter www.familyofpower.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Großraming Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.