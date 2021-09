Im Jahr der Mondlandung, 1969, drehten Rudolf und Erika Weinbergmaier in ihrer Küche Knödel, froren sie ein und lieferten sie als bodenständige Hausmannskost auf der Speisekarte zu Gastwirten und Haushalten. Aus dem Familienunternehmen der beiden Eheleute in Steyr entstand der führende TK-Hersteller, dessen Marken "Bauernland" (Pommes, Knödel, Strudel) und "Toni Kaiser" (Mehlspeisen) in allen Kühlvitrinen der Supermärkte und des Gastro-Großhandels vertreten sind.