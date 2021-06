2012 bezwang der Tscheche Lukas Rosol in einem denkwürdigen Fünf-Satz-Match in Wimbledon Rafael Nadal. Neun Jahre später fand die ehemalige Nummer 23 der ATP-Weltrangliste, die für den TC Radstadt am Samstag an Position eins auflief, auf der Gleinker UTC-Anlage seinen Meister. Der 35-Jährige lieferte sich mit der Steyrer Nummer eins, Vitaliy Sachko, ein Match auf höchstem Niveau, das die Zuschauer wahrlich von den Sitzen riss.