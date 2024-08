Großes Sportfest in Kronstorf

Es wurden insgesamt 24.500 Kilometer gewandert. Sechs Vereine und 52 Personen nahmen an der vierten Radsternfahrt teil und radelten knapp 2500 Kilometer. Diese jährlich stattfindende Veranstaltung mit wechselndem Ziel ist eine Sternwanderung, zu der Vereine aus ganz Oberösterreich die Strecke zum Zielort in Kronstorf zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen. Am Lagerplatz fanden gemeinsame Veranstaltungen und Wettkämpfe statt. Hochsommerliche Temperaturen, schweißtreibende Wettkämpfe, gemütliche