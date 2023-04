Großes Pop-Talent gastiert am Freitag im Ennstal

Aber der Reihe nach. Das blutjunge Ausnahmetalent Oskar Haag produziert im Jugendzimmer in der österreichischen Provinz bezaubernde Pophymnen und gilt als androgyne Lichtgestalt der heimischen Musikszene. Seitdem er im Sommer 2021 als Abschlussact des Wiener Popfestes seine umjubelte Bühnentaufe feierte, geht es rund im Leben des erst 17-jährigen Klagenfurters. Dem Musiker gelang als Erstem überhaupt das Kunststück, sich gleich mit seinen drei Debütsingles "Stargazing", "Black Dress" und "The Summer we Need" an die Spitze der FM4-Charts zu setzen. Chapeau.

