Große Suchaktion: Vermisste 66-Jährige in Steyr gefunden

Sieben Feuerwehren aus dem Raum Steyr, die Rettungshundebrigade und mehrere Polizeistreifen: An die 100 Einsatzkräfte waren am Sonntag und am Montag im Raum Steyr bei der Suche nach einer vermissten Frau gefordert. Die 66-Jährige galt seit Sonntagmittag als abgängig. Weil sie – ohne sich vorher abzumelden – nicht zum Mittagessen im Seniorenheim in Christkindl erschienen war, schlugen die Pflegekräfte Alarm.

Stundenlang durchkämmten Feuerwehrleute, Suchhunde und Polizisten die Umgebung, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Am späten Montagnachmittag dann die erlösende Nachricht: Die 66-Jährige wurde – nach mehr als 24 Stunden – wohlauf gefunden und in das Seniorenheim zurückgebracht, teilte die Rettungshundebrigade am Abend mit.

