Wochenlang dauert der Krieg in der Ukraine nun bereits an. Tausende – Familien, Mütter mit Kindern, Einzelpersonen – befinden sich nach wie vor auf der Flucht und suchen Schutz. Wie groß die Solidarität mit den Geflüchteten in Oberösterreich ist, haben viele Unternehmen, Vereine und auch Einzelpersonen in den vergangenen Wochen bewiesen.