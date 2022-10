Große Ehre für Steyrer FH-Professorin

Mit 400 Wissenschaftern und Marketingexperten aus der ganzen Welt ist das Global Sales Institute (GSSI) eines der führenden Netzwerke rund um das Thema B2B-Marketing und Vertrieb.

Margarethe Überwimmer vom FH-OÖ-Wirtschaft- und Management-Campus in Steyr übernimmt die ehrenamtliche Funktion als Präsidentin für zwei Jahre. Als Studiengangsleiterin für das englischsprachige Studium „Global Sales and Marketing“ bildet sie mit ihrem Team seit 19 Jahren Studierende aus der ganzen Welt zu Spezialisten im internationalen Vertrieb aus. „Ich bin stolz, dass ich für die Funktion als GSSI-Präsidentin ausgewählt wurde und somit einen Beitrag in diesem großartigen Netzwerk an internationalen Professoren leisten darf“, sagt Überwimmer. Das Global Sales Science Institute (GSSI) ist ein internationales Netzwerk, das im Jahr 2007 von Akademikern und Praktikern gegründet wurde. Ziel ist es, Forschung, Lehre und die besten Praktiken im Bereich des professionellen B2B-Verkaufs- und Vertriebsmanagements zu vereinen.

Die neue Präsidentin Margarethe Überwimmer (51) studierte „Technische Mathematik“ an der JKU und schloss ihr Doktoratsstudium an der TU Wien 2005 mit Auszeichnung ab. Nach langjähriger Managementerfahrung begann die Mutter zweier Söhne ihre Karriere 2009 am FH OÖ Campus Steyr.