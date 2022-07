Größtes Jungscharlager steigt in Steyr

Die Vorbereitungen für das "Kaleidio 2022" laufen seit mehr als zwei Jahren, damit die rund 700 Jungschar- und Ministrantenkinder spannende Tage erleben können. In Steyr werden sie in der kommenden Woche auf mitgebrachten Luftmatratzen in drei Schulen schlafen und dürfen tagsüber in sechs unterschiedliche Erlebniswelten eintauchen.

Eine eigene Kinderstadt

Unter anderem werden die Kinder dabei ihre Stadt "Perspektivia" selbst gestalten. Die Aufgaben, die sie zu lösen haben, sind vielfältig: Wie funktioniert das Miteinander in einer Stadt, wie wird man Bürgermeister, wie kommt der Müll von der Straße und wie entsteht eine Zeitung? "Die Ansprüche der Kinder sind sehr unterschiedlich. Es gibt deshalb keine reine Kreativ-, Sport- oder Musikwelt, sondern jede Erlebniswelt ist abwechslungsreich, sodass für jedes Kind und jede Altersgruppe etwas dabei ist", sagt Barbara Grüner, Vorsitzende der Katholischen Jungschar Österreichs.

In der entwicklungspolitischen Erlebniswelt etwa werden die Kinder gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, um neue Länder, Kulturen und Menschen kennenzulernen. In der Bibelwelt sind viele Geschichten aus der Bibel durcheinandergepurzelt, die Kinder dürfen sich dabei auf eine Zeitreise begeben. Weitere Erlebniswelten beschäftigen sich mit der Natur und mit Superhelden, von denen die Kinder mehr über Kinderrechte, Demokratie und Partizipation erfahren sollen. Ebenso wartet an programmfreien Nachmittagen und Abenden eine Erlebniswelt.

"Hier können die Kinder in ihren Kleingruppen unterschiedliche Angebote, etwa das Freibad oder das Stadtmuseum Steyr, nutzen. Es wird aber auch frei besuchbare Workshops geben, bei denen ein Floß gebaut oder das Spielen an einer Orgel ausprobiert werden kann", sagt Lukas Plöbst, Gesamtleiter des Kaleidio.

Höhepunkte sind auch die drei Abendveranstaltungen am Kaleidio. Am Sonntag feiern die Teilnehmenden gemeinsam eine große Geburtstagsfeier: Die Katholische Jungschar begeht ihr 75-Jahr-Jubiläum. Am Mittwoch findet in der Stadthalle Steyr ein gemeinsamer Gottesdienst mit Jugendbischof Stephan Turnovszky statt. Auch ehemalige Engagierte der Katholischen Jungschar und Ehrengäste aus Kirche und Gesellschaft werden mitfeiern. Im Anschluss findet ein Empfang für Ehrengäste statt, bei dem das 75-jährige Bestehen der Katholischen Jungschar festlich begangen wird. Den letzten gemeinsamen Programmpunkt bildet die Abschlussshow am Freitagabend.