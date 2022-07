Seit Sonntagnachmittag befinden sich rund 700 Kinder und 150 Mitarbeiter aus ganz Österreich in Steyr, um am Kaleidio, dem größten Jungschar- und Ministrantenlager Österreichs, teilzunehmen. Täglich gibt es für jede Gruppe, die etwa 150 Teilnehmer umfasst, ein neues Programm in einer neuen Erlebniswelt. Gestern durften die ersten Kinder bereits die fiktive Stadt "Perspektivia" entdecken. Darin gibt es viele Stationen, die in Kleingruppen oder ganz alleine erkundet werden dürfen.