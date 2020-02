Es ist ein besonderes Klima, das die närrische Zeit zwischen Ernsthofen und Kronstorf prägt: Am Faschingssonntag wird bereits zum fünften Mal ein länderverbindender Faschingsumzug gefeiert. Los geht’s heuer um 13.57 Uhr beim Gemeindeamt in Ernsthofen, nach rund zweieinhalb Stunden findet das Remmidemmi, das heuer zugleich Oberösterreichs Landesumzug ist, bei einer Party mit DJ Roli in der Kronstorfer Heiml-Halle einen würdigen Abschluss.