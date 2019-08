Greiner Bio-One hilft dem Roten Kreuz im Libanon

Ziel ist die Modernisierung des Blutspendedienstes sowie die Bereitstellung sicherer Blutkonserven für syrische Flüchtlinge und die Öffentlichkeit im Libanon.

Neben der Förderung der Qualitätssicherung will das SRK auch den Vorrat an Blutkonserven durch regelmäßiges Blutspenden erhöhen. Hier kommen die Spezialisten aus Kremsmünster ins Spiel. Denn Greiner Bio-One unterstützt das Projekt nicht nur mit einem finanziellen Beitrag, sondern auch mit seinen Produkten und entsprechendem Know-how.

Blut werde in einigen Regionen der Erde häufig nur für Familienangehörige gespendet und stehe daher nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung. Hier sei entsprechende Bewusstseinsbildung erforderlich, so eine Sprecherin von Greiner Bio-One. Auch diese Arbeit ist mittlerweile von Erfolg gekrönt. "Wenn jemand mein Blut braucht, bin ich zur Stelle", sagt Said Mrad. Der 26-jährige Libanese spendete bereits zum vierten Mal freiwillig.

