Am Samstag, 23. September, können Steyrer die Stadtbusse den ganzen Tag über kostenfrei nutzen. Anlass ist der Mobilitätstag, bei dem sich alles um den öffentlichen Verkehr in der Stadt dreht. Von 9 bis 12 Uhr informieren die Stadtbetriebe Steyr (SBS) am Stadtplatz. Interessierte können die neuen Hybridbusse der SBS begutachten, zudem präsentieren Fahrradhändler moderne Lastenräder, die sich optimal für Fahrten in der Innenstadt eignen. Bei einem Charity-Radeln wird auf Ergometern für einen guten Zweck in die Pedale getreten. Zudem findet eine Vergleichsfahrt zwischen Stadtbus, Auto und Fahrrad statt.

