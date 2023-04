Golfclub Dilly empfängt die Golf-Stars von morgen

Österreichs Golftalente werden auf der Austrian Juniors Golf Tour powered by Bernd Wiesberger (AJGT) von Nachwuchsspielern aus Deutschland, Italien, Tschechien, Polen, Slowenien und der Schweiz gefordert.

Mehr als 160 Jugendliche – Mädchen und Burschen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren – sind von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, in Windischgarsten dabei. Das Turnier beinhaltet alle Bewerbe der Altersgruppe Schüler und Jugend von den unter Zehnjährigen bis zur U18-Klasse. Zusätzlich zu den Ranglistenturnieren der AJGT, die unter der Patronanz von Österreichs erfolgreichem Golfprofi Bernd Wiesberger stehen, werden auch die Jugend- und Schülermeisterschaft sowie die Jugend- und Schüler-Matchplay-Meisterschaften ausgetragen.

Jürgen Dilly-Schicklgruber ist der Clubmanager GC Dilly in Windischgarsten Bild: Max Habich

"Wir sind stolz und dankbar, so ein wichtiges Turnier des österreichischen Golfverbandes durchführen zu dürfen", sagt Jürgen Dilly-Schicklgruber, Manager des Golfclubs Dilly. Bereits in den letzten Jahren sei der GC Dilly Austragungsort für zahlreiche ÖGV-Turniere gewesen. Die Austragung eines Turniers der AJGT sei nicht nur eine Auszeichnung für die hauseigene 18-Loch-Golfanlage, sondern bringe auch für die Region einen Mehrwert. "Eltern begleiten ihre Kinder und lernen an den vier Tagen unsere schöne Nationalpark-Region durch das Golfen kennen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Windischgarsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.