„Ich habe mich sehr gefreut über diese Wertschätzung“, sagt Karl-Heinz Rauscher, es sei dies eine Anerkennung für 40 Jahre Einsatz für dieses Land. Der 62-jährige Steyrer, bis zum Vorjahr Vorstand beim Lkw-Produzenten MAN Steyr, wurde am Montag von Landeshauptmann Thomas Stelzer das Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich verliehen. Es war dies nach diversen weiteren Ehrungen die erste Auszeichnung durch sein Heimatbundesland.

Der gebürtige Steyrer wurde vor allem für seine Verdienste um die oberösterreichische Wirtschaft ausgezeichnet. Rauscher war seit 1982 in verschiedenen Funktionen der oberösterreichischen Industrie tätig, von 2008 bis 2021 unter anderem als Vorstand und Geschäftsführer des ehemaligen MAN-Werkes in Steyr. Er verantwortete so den stetigen erfolgreichen Ausbau dieses Unternehmens.

Neues Buch ist in Vorbereitung

„Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Transformation des Werks Steyr war sehr herausfordernd“, sagt Rauscher, der besonders auf die letzte Investitionsetappe mit dem modernen Lackierwerk stolz ist: „Neue Technologien nach Steyr zu bringen, war mir immer ein persönliches Anliegen.“

Seit 1996 ist Rauscher auch Lektor für Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Steyr. Seine beiden Doktortitel erwarb sich der Steyrer in den Studienrichtungen Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre.

Rauscher ist darüber hinaus anerkannter Autor zahlreicher historischer Fachbücher. So verfasste er etwa die erste Biografie über Josef Werndl, analysierte die Vergangenheit Steyrs im Nationalsozialismus und schrieb Werke zur Lkw- und Pkw-Geschichte der Stadt. Aktuell schreibt er ein neues Buch, das sich mit der jüngeren Steyrer Geschichte befassen wird und im kommenden Jahr erscheint.

Der 62-Jährige ist seit 2015 Obmann des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie der Wirtschaftskammer Österreich und einer der Chefverhandler der Kollektivverträge der Metallindustrie: „Die KV-Verhandlungen stehen nun unmittelbar bevor und werden vermutlich so schwierig wie noch nie.“

Karl-Heinz Rauscher,

der ehemalige MAN-Vorstand erhielt das Goldene Ehrenzeichen des

Landes Oberösterreich