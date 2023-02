Goldenes Ehrenkreuz für Leopold Kogler

Auf seine Anfänge als Tischlerlehrling hat der Künstler und Bildungsdirektor im Land nie vergessen und sich auch nach seinen zwei Doktoratsabschlüssen an der Wiener Universität Erdung bewahrt. Jetzt hat die Republik das Schaffen des Mostviertlers gekrönt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte Kogler das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Die Auszeichnung hat sich der 70-Jährige aus St. Peter mit viel Fleiß und Eifer für die Kunst erworben. Nach der Tischlerlehre jobbte er als Technischer Zeichner und studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien bei Oswald Oberhuber, Wander Bertoni und Bazon Brock. Nach Studien der Kunstgeschichte, Publizistik und Sozialgeschichte promovierte Kogler 1983 zum Doktor der Philosophie, dem er denselben akademischen Grad der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften folgen ließ. Mit seinen eigenen Gemälden eroberte der Mostviertler den Kunstmarkt und namhafte Museen und Sammlungen. Als Leiter der Viertelsgalerie in Weistrach förderte er die Karrieren junger Kunstschaffender im Bundesland.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer