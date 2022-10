"Goldener Fressnapf" für das Tierparadies in Steinbach

"Es ist beeindruckend, was engagierte Menschen für Tiere in ganz Österreich leisten. Wir wollen diese Heldinnen und Helden auszeichnen und unterstützen – sie sind große Vorbilder für uns alle", sagte Hermann Aigner, Geschäftsführer der Handelskette "Fressnapf". Für den "Goldenen Fressnapf" in Oberösterreich, der mit 5000 Euro Preisgeld dotiert ist, wählte die Jury aus Maggie Entenfellner (Journalistin und Tierschützerin), Eva Persy (Wiener Tierschutzombudsfrau), Helmut Pechlaner (WWF-Ehrenpräsident und Tierarzt), Lukas Pratschker (Hundetrainer) und Aigner das "Tierparadies Schabenreith" in Steinbach/Z. als Landessieger aus. Mit der Auszeichnung wurde das mehr als 25-jährige ehrenamtliche Wirken des Ehepaares Harald Hofner und Doris Hofner-Foltin gewürdigt, das auf seinem Bauernhof etwa 500 Schützlinge betreut. Das Tierparadies ist ein Zufluchtsort für verstoßene, misshandelte, alte und kranke Tiere, die keinen Nutzen erbringen müssen, sondern einfach leben dürfen. Außerdem ist es eine Auffang- und Pflegestelle für Wildtiere. Die Tierrettung des Tierparadieses Schabenreith ist ebenfalls 365 Tage im Jahr im Einsatz.