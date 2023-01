Goldene Zeiten sind   für VP und SP im Mostviertel vorbei

Hinterholzer und Kasser wurden gemeinsam beworben. Jetzt heißt es „Entweder-oder“ in der VP.

Martin Huber ist nicht nachtragend. Der ehemalige FP-Landtagsklubchef aus Blindenmarkt, der am NS-Verbotsgesetz strauchelte, von der Partei suspendiert wurde und seither als "wilder Abgeordneter" im Landtag sitzt, rief in einem Facebook-Posting dazu auf, es Gretel aus Grimms Märchen gleichzutun und die Hexe in den Ofen zu stoßen, womit er nur Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeint haben kann.