Gold und Silber: Glavas legt wieder Talentprobe ab

Leon Glavas gilt schon länger als eines der vielversprechendsten Talente des LAC Amateure Steyr. Erst vor einer Woche hatte der Schüler des Linzer Sport-BORG mit Rang 4 im Stabhochsprung bei den Balkanmeisterschaften in Belgrad geglänzt, nun legte er am Wochenende bei den österreichischen Hallenmeisterschaften U20 in Dornbirn nach. Der 18-jährige Leichtathlet aus Steyr wurde im Kugelstoßen mit einer Weite von 14,05 Metern erstmals österreichischer Meister in der U20. In seiner Paradedisziplin Stabhochsprung eroberte er zudem mit einer Höhe von 4,60 Meter die Silbermedaille.

"Es ist unglaublich, was dieser Bursche drauf hat", schwärmt LAC-Obmann Fritz Steinparz, "mit der Kugel hatte er fast einen Meter Vorsprung."

Dabei musste Leon Glavas erst jüngst im Training eine Schrecksekunde verdauen. Steinparz: "Leon hat so viel Kraft, dass ihm bei einem Trainingssprung der Stab gebrochen ist." Glavas blieb bei seinem Sturz aus großer Höhe aber zum Glück unverletzt.

Laufauftakt in Linz

Beim "Aloha"-Lauf in Linz waren am Wochenende auch drei Läuferinnen des LAC Amateure Steyr im Einsatz. Auf der 10-Kilometer-Strecke belegte Nina Ruttenstorfer Rang 6 mit exakt 46 Minuten, Sandra Pfaffenlehner wurde in 48:17 Minuten Zehnte, Manuela Sprung kam knapp dahinter auf Platz zwölf (51:22).