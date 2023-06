Gold und Bronze für Fotos

Eindrucksvolles Siegerfoto aus Molln in der Kategorie "Digitale Kunst"

Fotograf Thomas Grasböck aus Molln hat bei der Verleihung der Landespreise für Berufsfotografen kürzlich voll abgeräumt: Er erreichte bei seinem ersten Antreten bei diesem Wettbewerb in unterschiedlichen Kategorien Platz eins und Platz drei.

In der Kategorie "Digitale Kunst" war Grasböck nach eigenen Angaben selbst ganz baff, dass er mit seinem "Newborn-Bild", in das er viel Aufwand und Zeit hineingesteckt hat, den Sieg erringen konnte. In der Kategorie "Hochzeit" wurde der Steyrtaler Fotograf Dritter mit einem Bild, das aus einer lustigen Situation heraus entstanden ist.

Abseits von hochwertigen Fotos für Magazine liegt der Fokus für den Mollner auf der Hochzeitsfotografie sowie der Studiofotografie, der er in einem neuen, 180 Quadratmeter großen Studio nachgeht. "Meine Familie hat mich stets unterstützt, dass ich heute dort bin, wo ich als Fotograf stehe."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Molln Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.