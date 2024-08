Glocknerkönig Rapp gab auf der Neustiftrunde das Tempo vor

Wie groß die Radsportbegeisterung in der Region Steyr ist, zeigen nicht nur das Hrinkow City-Kriterium oder die Zielankunft der Tour of Austria am Steyrer Stadtplatz. Wer nicht nur passiv als Fan, sondern aktiv auf dem Rennrad seiner Leidenschaft frönen will, ist beim traditionellen Hrinkow Advarics Cycleang Radtag an Mariä Himmelfahrt bestens aufgehoben.

Nachdem im Vorjahr der dreifache Steher-Weltmeister Roland Königshofer die Blicke der Hobbyfahrer auf sich gezogen hatte, war es heuer der zweifache Glocknerkönig Jonas Rapp, der im Mittelpunkt des Interesses stand. Der 30-jährige Deutsche fährt seine sechste Saison im Steyrer Hrinkow-Team und hat sich in die Region längst verliebt: "Hier zu trainieren, ist ganz besonders. Es gibt so viele schöne Strecken mit lang gezogenen Anstiegen, auf denen ich mit Stärke perfekt testen kann."

Beim Radtag führte Rapp das Feld als Tempomacher und -begrenzer auf der 70 Kilometer langen Neustiftrunde an, Bundesliga-Spitzenreiter Jaka Primozic übernahm diese Rolle auf der 120 Kilometer langen Opponitzerrunde. Die mehr als 100 Hobbyfahrer wurden zudem von den Rennradprofis Max Kabas, Ziga Horvat, Raphael Hammerschmid, David Scott, Stefan Kovar und Riccardo Verza begleitet. Seite an Seite mit Teammanager und Ex-Profi Dominik Hrinkow spulte der 81-jährige Ernst Punkenhofer als ältester Teilnehmer die Langdistanz ab. Auf der "Kurzen" fuhr Firmenchef Alexander Hrinkow mit dem erst zwölfjährigen Phillip Knoll als jüngstem und dem 81-jährigen Erich Jegg als routiniertestem Radfahrer. Begeistert von der perfekten Organisation dieses Radtages waren auch GWG-Geschäftsführer Berthold Schörkhuber, der Steyrer Baudirektor Norbert Prantl, Ex-Leichtathletik-Staatsmeister Helmut Rattinger, Zahnarzt Andreas Mayr und Fotograf Hannes Markovsky.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner