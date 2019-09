Glassplitter in Fleischklumpen: Hundehasser in Kremsmünster gesucht

Jemand soll dort mit Glassplittern versehene Fleischklumpen verteilt haben.

Die präparierten Hundeköder waren bereits am vergangenen Samstag, am 31. August, in der Nähe der Parkanlage entdeckt worden. Die Landespolizeidirektion teilte am Donnerstag mit, dass im Zuge der Ermittlungen ein weiterer Vorfall bekannt wurde.

Über Verletzungen von Tieren ist bisher nichts bekannt. Wer den Beamten bei der Aufklärung helfen kann, möge sich unter der Telefonnummer 059133- 4124 melden.

Bereits im Frühjahr 2018 hatte man im Hofwiesenpark 15 bis 20 Giftköder gefunden.