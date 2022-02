Glaskünstlerin Auer gastiert in der Villa Rabl

Geboren 1972 in Gmunden, geprägt durch die künstlerische Ausbildung an der HTL Steyr und der Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung in Linz arbeitet Andrea Auer seit zwanzig Jahren als freischaffende Künstlerin. Unter anderem hat sie das Bronzeportal der Kirche in Maria Neustift gestaltet.

"Im Moment dreht sich in meiner Arbeit alles um das Material Bakelit", sagt Auer, "wer erinnert sich noch an das Wählscheibentelefon, die Schreibmaschine oder den Lichtschalter aus Bakelit?" Heute, Freitag, zeigt Auer in der Kellerbühne des Museums Forum Hall ab 18 Uhr antiquarische Bakelitobjekte sowie neue Arbeiten aus Bakelit.