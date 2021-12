Glasfaserverkabelung kann beginnen

Bei den Dörfern im ländlichen Raum der Statutarstadt können nun die Künetten gegraben und die Glasfaserkabel für ein schnelles Internet verlegt werden. Mit mehr als 55 Prozent der Waidhofner Haushalte, die sich für das Ausbauprogramm bis zum Stichtag 5. Dezember angemeldet haben, kann der Daten-Highway auch in entlegene Gebiete errichtet werden. "Wir haben es alle gemeinsam geschafft, diesen Schritt in Richtung weiteren Glasfaserausbau zu setzen", zeigte sich Bürgermeister Werner Krammer (VP) erleichtert.

Damit auch die ländlichen Gebiete fernab der lukrativen Marktanteile privater Anbieter mit zumutbaren Übertragungsgeschwindigkeiten am Netz angeschlossen werden können, war eine Initiative der Gemeinden in der Region notwendig. In Zusammenarbeit mit der NÖ. Glasfaserinfrastrukturgesellschaft mbH des Landes (nöGIG) wurde die kommunale "Glasfaser Ybbstal GmbH" gegründet, deren ehrenamtlicher Geschäftsführer Nationalrat Andreas Hanger (VP) ist. Die Glasfaser Ybbstal GmbH soll nun den Anschluss von mehr als 1200 Haushalten durchführen, die bislang aufgrund ihrer geografischen Randlage zu kurz gekommen waren. Voraussetzung war aber, dass sich mindestens 55 Prozent der Waidhofner Haushalte beteiligen. Krammer kündigte eine Fertigstellung bis Ende 2025 an.