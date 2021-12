Glasfaserkabel im Enns-Donau-Winkel: Hürde liegt bei 42 Prozent der Haushalte

Um die Haushalte in den Gunstlagen bemüht sich der freie Markt. Der schnelle Internetzugang im ländlichen Raum in den entlegeneren Dörfern bedarf aber der Nachhilfe der öffentlichen Hand. Die soll nun im Enns-Donau-Winkel geleistet werden: Die Bürgermeister Suchan-Mayr (SP), Karl Huber (VP) und Rudolf Divinzenz (VP) haben für ihre Gemeinden Sankt Valentin, Ernsthofen und Sankt Pantaleon-Erla mit der NÖ. Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) eine Rahmenvereinbarung geschlossen, wonach die Landesgesellschaft in den Gebieten in den Glasfaserausbau investieren wird. Voraussetzung dafür ist, dass sich mindestens 42 Prozent der Haushalte bereitfinden, bei dem Programm mitzutun, und eine Internetanbindung bestellen.

"Die gemeinsame Vorgehensweise birgt eine Menge Vorteile", sagt Suchan-Mayr, die auch im Landtag sitzt. Wenn die erforderliche Mindestquote der Haushalte zustimmt, wird immerhin gleich ein großer Bereich des Enns-Donau-Winkels an dem weltweiten Datenverkehr angebunden sein. "Wir werden jetzt nach den Feiertagen gleich mit einer Informationskampagne starten", kündigen Huber und Divinzenz an. In St. Valentin geht das Rathaus mit seiner Info-Kampagne hinaus in die Dörfer: Dienstag, 28. Dezember, findet ein Infoabend im Ortsteil Thurnsdorf, Hotel Post um 18.30 Uhr, statt sowie weitere Treffen am Mittwoch, 29. 12., um 18 Uhr im Gasthof Stolli in Rems und am Dienstag, 4. 1., um 18.30 Uhr im Lokal "Am Teich" in Altenhofen.