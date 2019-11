Gipfeltreffen der Rallye-Legenden

Franz Wittmann, Rudi Stohl und Sepp Haider waren drei der fast 30 Motorsportler, die sich zum „Legendentreffen“ in der Pyhrn-Priel-Region in Steyrling einfanden. Mit Walter Röhrl fehlte ein Weltstar der Szene krankheitsbedingt. Er wurde von seinem langjährigen Beifahrer Christian Geistdörfer vertreten. Mit Simon Wagner war auch eine Nachwuchshoffnung mit von der Partie.

Launig begrüßte Haider die von Jörg Pattermann geladenen Gäste. Dann ging es bei einer gemeinsamen Wanderung auf die 1400 Meter hoch gelegene Steyrerhütte. Wittmann, Stohl und Co. waren bei herrlichem Herbstwetter vom Panorama sichtlich angetan.

Im Tal empfing der Klauser Bürgermeister Rudolf Mayr mit Feuerwehrkommandant Harald Fallend die Motorsportler im Feuerwehrhaus. Es folgte eine Filmvorführung. Helmut Deimel zeigte in einer Dokumentation mit spektakulären Aufnahmen die Schönheit des Rallye-Sports der damaligen Zeit. Abgerundet wurde der Tag mit einem Festschmaus im Gasthof Kaiserin Elisabeth von Sigi Schwarz, der als Co-Pilot in der heimischen Rallye-Szene viele Erfolge feierte. Dass an diesem Abend viele Episoden und Erzählungen der Motorsportler die Runde machten, versteht sich von selbst.