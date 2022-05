Wo sie jetzt genau am Freitagabend des 24. Juni spielen, das wissen die Wiener selber noch nicht so genau. Auf der Homepage der Wiener Szeneband „Gewürztraminer“ steht unter den Tour-Daten zum besagten Termin in „Steyr, Austria“ nur nichtssagend noch „unknown venue“. Die „unbekannte Veranstaltung“ ist das Steyrer Stadtfest, das nach zweijähriger Corona-Absenz erstmals unter der Verantwortung von Kulturamtsleiter Hansjörg Rangger und Kulturstadträtin Katrin Auer (SP) stattfindet.

Das Gespann verspricht, dass das Fest nach der langen viralen Zwangspause für die Steyrer erkennbar bleiben wird, trotz mannigfaltiger Änderungen und Neuheiten. Die Besetzung des Haupt-Acts am Beginn des Dreitagesfestes ist immer die Kompassnadel, die die Richtung des Festivals weist. „Ich sehe beim Stadtfest vor allem die Aufgabe, die Menschen in der Stadt einmal wieder richtig gut zu unterhalten“, sagt Auer und tritt damit auf den ersten Blick in die Fußstapfen von Alt-Bürgermeister Gerald Hackl (SP). Dieser wollte beim Fest weniger Avantgarde und schon gar keine kulturelle Sendung. Die Leute sollten sich einfach des Lebens erfreuen, ein wenig Frohsinn mitbekommen und sich Grillhendl und Fassbier schmecken lassen.

Garant für die Unterhaltung sollen nach Auers Vorstellung aber genauso gut die „Gewürztraminer“ sein, die nach dem Gig in Steyr unter anderem beim Jazzfestival in Saalfelden gastieren. „Es ist ja so, dass beim Stadtfest sowieso eine Vielfalt geboten wird“, will Auer keine zu enge Schublade, in die das Fest gesteckt wird. Weiterhin wird es die Kooperation mit dem „Grünlandfest“ im Schlosspark geben, wo die links-alternative Jugendszene jedes Jahr, von der Stadt subventioniert, ein erstklassiges Line-up zuwege bringt. Am Neutor werden unter anderem die Gewinner des Steyrer Music Award eine Bühne bekommen, während am Ennskai Schlager und Schnulzen durch die Lautsprecher gehen und in einem Zelt am Stadtplatz volkstümliche Gruppen aufspielen. „Neu kommt auch als Location der Vorplatz des Museums Arbeitswelt hinzu“, sagt Rangger. Die Umgebung dort gleich neben der Fachhochschule regt zu Darbietungen der Liedermacherszene und politischer Bands an. Das soll alles für die Erfolgsformel des neuen Stadtfestes durch den gemeinsamen Nenner „für jeden und jede etwas“ dividiert werden. Der Stadtsenat gab gestern für die Umsetzung und dafür nötige Beschlussfassung im Gemeinderat ein Budget für das Stadtfest von 150.000 Euro frei, was nach einer sehr stolzen Summe aussieht. Eingerechnet sind allerdings auch die Arbeitsstunden der Kommunalbetriebe und ein 10.000-Euro-Sicherheitspuffer nach Corona. „Nach der langen Pause ist es ein Wiederbeginn“, sagt Rangger.

Katrin Auer, Kulturstadträtin, SP